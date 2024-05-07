По словам врачей, именно своевременная помощь патрульных спасла ему жизнь. В Нацполиции рассказали детали инцидента.

Смотрите также "Нах*й мне церковь охранять, прилетит – всего минус 30 человек": полицейская влипла в скандал

Считанные 5 минут, которые могут быть решающими

В Нацполиции рассказали, что инцидент произошел на днях в Киеве. Мужчина ремонтировал автомобиль на собственном на собственном дворе, как внезапно машина сама поехала и прижала его голову к другому припаркованному авто.

Мужчина только успел позвать жену и потерял сознание.

Женщина сразу позвонила на спецлинию 112. Считанные минуты и Анастасия Шевчук и Александр Фрасинич на месте. А дальше в течение 5 минут реанимировали мужчину, который не дышал. По очереди, без остановки делали непрямой массаж сердца. И наконец, мужчина начал снова дышать,

– отметили в Нацполиции.

В Киеве полицейские спасли мужчину: смотрите видео

Там рассказали, что сейчас жизни спасенного ничего не угрожает. Он находится под наблюдением медиков. Кроме этого, врачи отметили, что именно своевременная помощь патрульных спасла мужчине жизнь.

В Киеве грузовик въехал в маршрутку: что известно