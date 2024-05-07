По словам врачей, именно своевременная помощь патрульных спасла ему жизнь. В Нацполиции рассказали детали инцидента.
Смотрите также "Нах*й мне церковь охранять, прилетит – всего минус 30 человек": полицейская влипла в скандал
Считанные 5 минут, которые могут быть решающими
В Нацполиции рассказали, что инцидент произошел на днях в Киеве. Мужчина ремонтировал автомобиль на собственном на собственном дворе, как внезапно машина сама поехала и прижала его голову к другому припаркованному авто.
Мужчина только успел позвать жену и потерял сознание.
Женщина сразу позвонила на спецлинию 112. Считанные минуты и Анастасия Шевчук и Александр Фрасинич на месте. А дальше в течение 5 минут реанимировали мужчину, который не дышал. По очереди, без остановки делали непрямой массаж сердца. И наконец, мужчина начал снова дышать,
– отметили в Нацполиции.
В Киеве полицейские спасли мужчину: смотрите видео
Там рассказали, что сейчас жизни спасенного ничего не угрожает. Он находится под наблюдением медиков. Кроме этого, врачи отметили, что именно своевременная помощь патрульных спасла мужчине жизнь.
В Киеве грузовик въехал в маршрутку: что известно
- Во вторник, 7 мая, в Днепровском районе Киева произошло столкновение грузовика и маршрутного такси.
- Водитель грузовика "КамАЗ" выполнял маневр поворота со второй полосы, в результате чего и произошло столкновение с микроавтобусом.
- По данным полиции, травмы получили водитель маршрутки и его пассажиры.