За словами лікарів, саме своєчасна допомога патрульних врятувала йому життя. В Нацполіції розповіли деталі інциденту.

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Лічені 5 хвилини, які можуть бути вирішальними

В Нацполіції розповіли, що інцидент трапився днями у Києві. Чоловік ремонтував автомобіль на власному на власному подвір'ї, як раптово автівка сама поїхала та притиснула його голову до іншого припаркованого авто.

Чоловік лише встиг покликати дружину та знепритомнів.

Жінка одразу зателефонувала на спецлінію 112. Лічені хвилини й Анастасія Шевчук та Олександр Фрасініч на місці. А далі протягом 5 хвилин реанімували чоловіка, який не дихав. По черзі, без зупинки робили непрямий масаж серця. І нарешті, чоловік почав знову дихати,

– зазначили в Нацполіції.

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Там розповіли, що наразі життю врятованого нічого не загрожує. Він перебуває під наглядом медиків. Крім цього, лікарі зазначили, що саме своєчасна допомога патрульних врятувала чоловікові життя.

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