У поліції назвали слова дівчини ганебними. Правоохоронці ініціювали службове розслідування. Про це повідомляє 24 Канал.

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Подробиці скандалу

Правоохоронниця записала відео для своїх друзів у приватну групу, у якому заявила, що не розуміє, для чого їй охороняти церкву. Висловлювання були досить цинічними й, як пишуть користувачі соцмереж, "кровожерливими".

"На**й мені ту церкву охороняти? Там від сили чоловік 30, є**ть. Ну прилетить туди, і шо? Нічого страшного. Ну це ж не мінус 100 людей, це всього мінус 30, лол, чел", – заявила вона.

Скандальна заява поліцейської: дивіться відео

Вочевидь, хтось поширив це відео далі, тому що воно вийшло за межі приватного чату. Запис швидко розлетівся телеграм-каналами.

У правоохоронних органах повідомили, що теж побачили це відео в одному з пабліків.

За фактом ганебної поведінки поліцейської після несення служби з охорони громадського порядку біля однієї із культових споруд Одещини ініційовано проведення службового розслідування. <…> Така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва,

– повідомили в поліції.

Поліцейську відсторонили

У правоохоронних органах зауважили, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому.

Наразі дівчину відсторонили від служби. Також правоохоронці ініціювали проведення службового розслідування, за результатами якого її буде звільнено.

Національна поліція України наголосила, що готова захищати й оберігати громадян "як під час відзначення Великодня, так і кожного дня і всередині країни, і на лінії фронту".

Ми шануємо наші традиції, маємо святі і духовні цінності. До того ж в Одесі, яка мало не щодня стає обʼєктом російських ворожих атак, де гинуть люди, і де поліцейські разом із медиками та рятувальниками першими приходять на допомогу. Вкотре зауважуємо: жоден випадок неправомірних дій правоохоронців не залишиться поза увагою керівництва, і це принципова позиція – що негідні працівники не можуть носити високе звання поліцейського,

– сказали у відомстві.

Зазначимо, що цинічна заява поліцейської з Одеси з'явилася в мережі на тлі терористичного удару по Харкову. Вдень 5 травня росіяни вдарили по центральній частині міста. Наразі відомо про 10 постраждалих, однак їхня кількість ще може зрости.

Варто додати, що речник Повітряних сил Ілля Євлаш раніше зауважив, що ймовірність російських атак по Україні на Великдень не можна виключати.

Президент Володимир Зеленський теж закликав українців бути обережними найближчими днями.