Всего в тот день погибли 2 человека, более 20 получили ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП Киева.

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Как в Киеве прощались с погибшей полицейской Марией Дзюмагой?

Мария более двух лет работала в правоохранительных органах. Она погибла 10 июля во время массированной атаки России на Киев.

Мария никогда не оставалась равнодушной к чужому горю и всегда была готова прийти на помощь. Любила животных, занималась спортом. Еще недавно сдавала кровь в донорских центрах, чтобы спасать других и дарить надежду на выздоровление,

– вспоминают ее коллеги.

Марию похоронили 12 июля в родной Житомирской области. Проститься с ней приехали родные, друзья и коллеги в полиции.

В Киеве прощались с погибшей Марией Дзюмагой: фото Нацполиции Киева