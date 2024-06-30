В Киеве просят установить защитные экраны в метро после случаев с падением людей на рельсы

На сайте Киевского городского совета появилась петиция, в которой предлагают установить защитные экраны в метро. В качестве аргумента такой необходимости приводят падение двух людей на рельсы в метро, которое произошло несколько дней до этого.

Один из таких случаев произошел 28 июня. До этого человек упал на рельсы в предыдущий день – 27 июня.

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Что предлагает автор петиции для киевского метро

Автор петиции на сайте Киевского городского совета, Богдан Николаевич Коваленко, пишет, что из-за войны часть граждан Украины находится в тяжелом психологическом состоянии, что иногда приводит "к суицидальным намерениям". Поэтому автор утверждает, что установка защитных экранов в метро может предотвратить подобные трагические случаи.

В обращении также указано, что даже если человек не находится в тяжелом психологическом состоянии, то все равно на перроне существует риск для человека потерять равновесие. В частности, это касается и демобилизованных военных, которые пользуются костылями или другими вспомогательными средствами для передвижения.

Установка защитных экранов поможет уменьшить риски для всех категорий населения и улучшит общий уровень безопасности на станциях метрополитена,

– отмечено в тексте петиции.

Стоит отметить, что петиция появилась на сайте 28 июня. По состоянию на 30 июня, ее подписали уже 1 340 человек. Чтобы ее рассмотрели в Киевском городском совете, петиция должна набрать 6 000 подписей за 60 дней.

Напомним, что 28 июня трагедия с падением человека на рельсы произошла на станции "Золотые ворота", что на зеленой ветке метрополитена в Киеве. Женщина, к сожалению, погибла в результате инцидента.

Днем ранее похожая трагедия произошла на станции метро "Университет" на красной ветке метро. Мужчине зажало ноги, он остался жив.