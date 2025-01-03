Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отметим, в регионе на тот момент была объявлена воздушная тревога.

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Взрыв в Киеве

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Россия 3 января в очередной раз запустила по Украине свои ударные дроны. Так, в Воздушных силах ВСУ в 19:11 сообщили об опасности для жителей столицы.

В частности, там предупредили, что в направлении Киева движется вражеский дрон.

Внимание! Киев, Вышгород! Вражеский ударный БПЛА в вашем направлении с северо-востока,

– говорилось в сообщении.

Буквально через несколько минут стало известно, что в столице было громко. Так, в Киеве были слышны взрывы, о чем сообщили корреспонденты Суспильного о 19:17.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.