Об этом сообщает Суспильне.

Что известно об атаке на Киев

В 22:48 Воздушные силы предупредили Киев о реактивном БПЛА, направляющемся на город.

Под угрозой оказались Соломенка, Печерск, Дарница.

Взрыв в столице прогремел в 22:51.

В Днепровском районе обломки БПЛА упали на территорию возле бизнес-центра. Горит автомобиль. Экстренные службы направляются на место,

– написал Кличко.

Обратите внимание, оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе или ударах БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, что 9 октября уже дважды в Ивано-Франковске было шумно. Туда летели реактивные БПЛА.

Также Россия совершила атаку на Ровенскую область. Пострадала многодетная семья. Ранены 7 человек: 2 женщины, мужчина и 4 ребенка. Дом семьи существенно поврежден.