Про це повідомляє Суспільне.
Що відомо про атаку на Київ
О 22:48 Повітряні сили попередили Київ про реактивний БпЛА курсом на місто.
Під загрозою була Солом'янка, Печерськ, Дарниця.
Вибух у столиці пролунав о 22:51.
У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на територію біля бізнес-центру. Горить автівка. Екстрені служби прямують на місце,
– написав Кличко.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.
Нагадаємо, що 9 жовтня уже двічі було гучно в Івано-Франківську. Туди летіли реактивні БпЛА.
Також Росія атакувала Рівненщину. Постраждала багатодітна родина. Поранено 7 людей: 2 жінки, чоловік та 4 дитини. Будинок сім'ї суттєво пошкоджений.