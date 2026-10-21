Киев атаковали ракеты: в одном из районов есть пострадавшие, повреждены АЗС и дома

Вечером 21 октября Россия совершила атаку на Киев с использованием ракет. Во время воздушной тревоги в столице раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Что известно об атаке?

Воздушная тревога красного уровня была объявлена ​​в 22:06 в большинстве регионов Украины, в частности в столице. Связана она была с угрозой ракетного обстрела.

Через две минуты Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг запустил баллистическую ракету в направлении Киева. Почти сразу же стало известно, что на город летят несколько целей.

Уже около 22:12 жители столицы услышали серию взрывов. Кличко подтвердил, что город атакует баллистика и призвал горожан находиться в укрытиях во время тревоги.

Впоследствии в КГВА рассказали о первых последствиях обстрела. В Днепровском районе Киева в результате ракетной атаки повреждены частные жилые дома. А на другой локации в том же районе повреждена АЗС. По предварительным данным, пострадали люди.

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Напомним, днем ​​российские войска атаковали дронами один из объектов торговой сети "Метро" в Ровно. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако в результате удара работу заведения приостановили.