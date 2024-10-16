В Киеве слышали взрывы, хотя тревогу не объявляли: что происходит

В Киеве с утра 16 октября слышали взрывы. Власти рассказали, что происходит в регионе.

В Киевской области воздушная тревога раздается еще с 20:33 15 октября. Киев же был красным с 22:36 15 октября по 00:52 16 октября.

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Что происходит на Киевщине

Ориентировочно в 7:15 в телеграмм-каналах написали, что в Киеве слышали звуки взрывов.

Борщаговки, Вишневое, Жуляны, Боярка – в укрытие!

– заявили мониторы.

Перед этим ориентировочно в 6:50 16 октября Воздушные силы ВСУ написали, что "Шахеды" на Киевщине в районе столицы.

"Возможна работа ПВО, находитесь в укрытиях!" – призвали людей.

По состоянию на 7:22 16 октября наши военные фиксировали "Шахеды":

в Киевской области – курсом на запад;

в Черкасской области: один – Канев, один – на границе Полтавской и Киевской областей и в районе Умани – курсом на запад и север;

на Кировоградщине – курсом на Кропивницкий;

на Полтавщине – в районе Кременчуга и Полтавы.

В Киевской ОВА объяснили, где работает ПВО

Киевская областная военная администрация сообщила, что в области продолжается воздушная тревога. Людей попросили оставаться в укрытиях.

В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения,

– призвали в ОВА в 7:24 16 октября.

Кстати, взрывы в Киевской области раздавались ориентировочно в 6:00, уже в 06:50 Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" в Киевской области движутся в район столицы, поэтому там возможна работа ПВО.

В 06:58 мониторы сообщили, что на подступах к столице по вражеским дронам работает ПВО.