Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.

Смотрите также В Днепре слышали повторные взрывы

Что известно о взрывах в Киеве

Россия атаковала Киев в ночь на 29 июня. Кличко сообщил в 23:59 о работе ПВО в столице по российским БпЛА.

В Киеве, на Оболони, работают силы ПВО по вражеским БпЛА,

– говорится в сообщении.

Городской голова также призвал горожан находиться в укрытии до сигнала отбоя воздушной тревоги.

Заметим, что в 23:56 в Воздушных силах предупредили о движении "Шахедов" в направлении столицы.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Напомним, что несколькими часами ранее в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО на Киевщине. Область также атаковали российские БпЛА.