Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Днепре

Воздушная тревога начала распространяться по Днепропетровской области в 20:06.

За полчаса председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в небе над областью зафиксировали первые вражеские "Шахеды". Он призвал находиться в укрытиях.

Днепр – БпЛА с севера в направлении города!

– написали в Воздушных силах уже в 20:55.

Уже через минуту местные СМИ сообщили о звуках взрывов в городе.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Сейчас местные власти о возможных последствиях атаки беспилотников не сообщали.

К слову, взрывы в этот вечер уже слышали в Харькове и в Киевской области.