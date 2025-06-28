Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Дніпрі

Повітряна тривога почала ширитися Дніпропетровщиною о 20:06.

За пів години голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у небі над областю зафіксували перші ворожі "Шахеди". Він закликав перебувати в укриттях.

Дніпро – БпЛА з півночі у напрямку міста!

– написали у Повітряних силах уже о 20:55.

Уже через хвилину місцеві ЗМІ повідомили про звуки вибухів у місті.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Наразі місцева влада про можливі наслідки атаки безпілотників не повідомляла.

До слова, вибухи цього вечора уже чули у Харкові та на Київщині.