Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.
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Що відомо про вибухи у Києві
Росія атакувала Київ у ніч на 29 червня. Кличко повідомив о 23:59 про роботу ППО в столиці по російських БпЛА.
У Києві, на Оболоні, працюють сили ППО по ворожих БпЛА,
– йдеться у повідомленні.
Міський голова також закликав містян перебувати в укритті до сигналу відбою повітряної тривоги.
Зауважимо, що о 23:56 в Повітряних силах попередили про рух "Шахедів" в напрямку столиці.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, що кількома годинами раніше в Київській ОВА повідомили про роботу ППО на Київщині. Область також атакували російські БпЛА.