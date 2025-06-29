Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

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Що відомо про вибухи у Києві

Росія атакувала Київ у ніч на 29 червня. Кличко повідомив о 23:59 про роботу ППО в столиці по російських БпЛА.

У Києві, на Оболоні, працюють сили ППО по ворожих БпЛА,

– йдеться у повідомленні.

Міський голова також закликав містян перебувати в укритті до сигналу відбою повітряної тривоги.

Зауважимо, що о 23:56 в Повітряних силах попередили про рух "Шахедів" в напрямку столиці.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що кількома годинами раніше в Київській ОВА повідомили про роботу ППО на Київщині. Область також атакували російські БпЛА.