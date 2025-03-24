С вечера 23 марта страна-агрессор начала атаку ударными дронами. Первую группу БПЛА враг запустил из оккупированной части Запорожской области. Вскоре тревога распространилась на ряд областей, передает 24 Канал.

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В Киеве – взрывы

Около 01:21 в столице прогремели взрывы. На фоне опасности в КМВА обратились к горожанам с призывом не покидать укрытие до завершения воздушной тревоги.

"Угроза сохраняется. Возможна работа ПВО", – сообщили городские власти после взрывов.

Напомним, что ровно в полночь в Киеве раздалась воздушная тревога. Для области угрозу объявили раньше – еще в 22:39. Около 23:30 в Киевской области было слышно, как ПВО работает по "Шахедам".

В 01:37 для Киева объявили отбой тревоги.

К слову, в результате вражеской атаки на Запорожье, взрывной волной и обломками повреждены окна многоэтажек, гараж и частные дома, расположенные поблизости. Ранения получила 54-летняя женщина.Медики предоставили ей необходимую помощь на месте. От госпитализации пострадавшая отказалась.