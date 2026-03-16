В Киеве прозвучала серия взрывов: город атакуют БПЛА, есть угроза ракетного удара
- Утром 16 марта в Киеве раздались взрывы.
- Россия атаковала столицу дронами.
Утром 16 марта Россия запустила ударные дроны по украинской столице. В Киеве слышали взрывы.
Воздушная тревога для Киева была объявлена около 08:26. Для области сирена раздалась раньше.
Что известно о взрывах в Киеве?
В 08:20 Воздушные силы сообщили, что группа БПЛА на западе Черниговщины следует курсом на Киевщину.
В 08:27 стало известно, что группа дронов на северо-востоке Киевской области двигается курсом на Киев.
Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги,
– говорилось в сообщении КГВА.
В 08:40 в Киеве слышали взрывы. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что на Оболони работают силы ПВО.
Также о работе ПВО в области предупредили в КОВА.
В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям,
– рассказали в администрации.
В 08:44 в Киеве раздался взрыв.
Тем временем мониторы пишут, что в Киев с Черниговщины еще летят около 12 БпЛА. Под угрозой ударов ТЭЦ и ГЭС. Змейка из дронов растянулась в столицу с российской Брянщины.
В 08:51 телеграмм-канал "Николаевский ванек" сообщил, что сейчас в небе над Киевом три дрона. Есть информация, что один беспилотник двигается в направлении центра города, а именно Майдана Незалежности. Еще около семи беспилотников перелетает из Черниговщины в направлении столицы.
В 08:53 на правом берегу Киева активно работает ПВО – слышны взрывы.
В 09:09 Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели в направлении Киева. Мониторы пишут о четырех ракетах, двигающихся на столицу.
Глава КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что последствия атаки дронов зафиксированы в Шевченковском районе. Виталий Кличко отметил, что обломки беспилотника упали в центре города. Пострадавших нет.
В 09:11 Воздушные силы предупредили о движении нескольких групп БПЛА с севера по курсу на Киев.
Враг пытается бить по инфраструктуре Киевщины и Киева. Берегите себя,
– написал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Что известно о последствиях последних атак России на Украину?
В ночь на 16 марта Россия атаковала Запорожье беспилотниками. Повреждены жилые дома. Три человека пострадали, среди них – 18-летний парень. В результате атаки более 7500 потребителей остались без света.
15 марта на Черниговщине российский беспилотник совершил атаку на один из украинских блокпостов. По предварительной информации, в результате удара погибший. Также пятеро военнослужащих травмированы. Полицейский получил ранение в виде акубаротравмы (контузия).
В ночь на 14 марта Россия совершила массированную атаку на Украину. В Киевской области погибли 6 человек.