В Киеве прозвучала серия взрывов: город атакуют БПЛА, есть угроза ракетного удара

Утром 16 марта Россия запустила ударные дроны по украинской столице. В Киеве слышали взрывы.

Воздушная тревога для Киева была объявлена ​​около 08:26. Для области сирена раздалась раньше.

Смотрите также Авиаэксперт объяснил, как будет работать новый "купол" ПВО Michelangelo

Что известно о взрывах в Киеве?

В 08:20 Воздушные силы сообщили, что группа БПЛА на западе Черниговщины следует курсом на Киевщину.

В 08:27 стало известно, что группа дронов на северо-востоке Киевской области двигается курсом на Киев.

Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги,

– говорилось в сообщении КГВА.

В 08:40 в Киеве слышали взрывы. Мэр города Виталий Кличко уточнил, что на Оболони работают силы ПВО.

Также о работе ПВО в области предупредили в КОВА.

В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– рассказали в администрации.

В 08:44 в Киеве раздался взрыв.

Тем временем мониторы пишут, что в Киев с Черниговщины еще летят около 12 БпЛА. Под угрозой ударов ТЭЦ и ГЭС. Змейка из дронов растянулась в столицу с российской Брянщины.

В 08:51 телеграмм-канал "Николаевский ванек" сообщил, что сейчас в небе над Киевом три дрона. Есть информация, что один беспилотник двигается в направлении центра города, а именно Майдана Незалежности. Еще около семи беспилотников перелетает из Черниговщины в направлении столицы.

В 08:53 на правом берегу Киева активно работает ПВО – слышны взрывы.

В 09:09 Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели в направлении Киева. Мониторы пишут о четырех ракетах, двигающихся на столицу.

Глава КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что последствия атаки дронов зафиксированы в Шевченковском районе. Виталий Кличко отметил, что обломки беспилотника упали в центре города. Пострадавших нет.

В 09:11 Воздушные силы предупредили о движении нескольких групп БПЛА с севера по курсу на Киев.

Враг пытается бить по инфраструктуре Киевщины и Киева. Берегите себя,

– написал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Что известно о последствиях последних атак России на Украину?