В столице работали средства ПВО. Об этом сообщил Виталий Кличко.

Что известно о взрывах в Киеве?

Заметим, что в городе в 17.37 прозвучала воздушная тревога. Сообщалось о дроновой угрозе. Воздушные силы со своей стороны фиксировали движение реактивного БпЛА курсом на столицу с севера.

От взрывов киевляне содрогнулись уже около 17:47. О работе ПВО сообщили в КМВА. Позже, в 17:58 были слышны новые взрывы.

На момент публикации информации о возможных последствиях вражеского обстрела нет. Очевидно, местные власти смогут сообщить об этом впоследствии.

Обратите внимание! Дроны атакуют Украину почти непрерывно. О том, куда движутся российские цели, читайте в хронологии 24 канала.

Следует также напомнить и о других атаках на украинские города. Под обстрелом оказался, в частности, Павлоград. Там в результате прилета вспыхнул пожар. К сожалению, один человек погиб, еще 5 ранены.

Кроме того, российские войска утром 14 сентября атаковали Прилуки в Черниговской области. В результате удара есть погибшие и раненые.