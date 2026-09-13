24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении беспилотников в небе над Украиной.
Где фиксируют российские дроны?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
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Реактивные БПЛА пролетели через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область, Реактивные БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс – северный. Реактивный БПЛА в Полтавской области, мимо Котельвы, курс на юг. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Николаевской области из акватории Черного моря. Днепр: Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях! Реактивный БПЛА в Житомирской области изменил курс на Коростень. Реактивные БПЛА пролетели мимо/над Васильков в направлении Киева. Реактивные БПЛА на Белую Церковь с юга. Реактивный БПЛА в Черкасской области, к северу от населенного пункта Шпола, курсом на запад.
Реактивные БПЛА пролетели через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область,
Реактивные БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс – северный.
Реактивный БПЛА в Полтавской области, мимо Котельвы, курс на юг.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Николаевской области из акватории Черного моря.
Днепр: Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!
Реактивный БПЛА в Житомирской области изменил курс на Коростень.
Реактивные БПЛА пролетели мимо/над Васильков в направлении Киева.
Реактивные БПЛА на Белую Церковь с юга.
Реактивный БПЛА в Черкасской области, к северу от населенного пункта Шпола, курсом на запад.