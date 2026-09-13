24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении беспилотников в небе над Украиной.

Где фиксируют российские дроны?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

19:19, 13 сентября

Реактивные БПЛА пролетели через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область,

18:57, 13 сентября

Реактивные БПЛА на границе Одесской и Николаевской областей, курс – северный.

18:55, 13 сентября

18:54, 13 сентября

Реактивный БПЛА в Полтавской области, мимо Котельвы, курс на юг.

18:47, 13 сентября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Николаевской области из акватории Черного моря.

18:38, 13 сентября

Днепр: Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!

17:55, 13 сентября

Реактивный БПЛА в Житомирской области изменил курс на Коростень.

17:44, 13 сентября

Реактивные БПЛА пролетели мимо/над Васильков в направлении Киева.

17:36, 13 сентября

Реактивные БПЛА на Белую Церковь с юга.

17:18, 13 сентября

Реактивный БПЛА в Черкасской области, к северу от населенного пункта Шпола, курсом на запад.