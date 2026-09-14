У столиці працювали ППО. Про це повідомив Віталій Кличко.
Що відомо про вибухи у Києві?
Зауважимо, що в місті о 17:37 пролунала повітряна тривога. Повідомлялося про дронову загрозу. Повітряні сили, зі свого боку, фіксували рух реактивного БпЛА курсом на столицю з півночі.
Від вибухів кияни здригнулися вже близько 17:47. Про роботу ППО повідомили в КМВА. Пізніше, о 17:58 було чутно нові вибухи.
Станом на момент публікації інформації про можливі наслідки ворожого обстрілу немає. Вочевидь, місцева влада зможе повідомити про це згодом.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Зверніть увагу! Дрони атакують Україну майже безперервно. Про те, куди рухаються російські цілі, читайте в хронології 24 Каналу.
Слід також нагадати й про інші атаки на українські міста. Під обстрілом опинився, зокрема, Павлоград. Там унаслідок прильоту спалахнула пожежа. На жаль, одна людина загинула, ще 5 поранені.
Окрім того, російські війська вранці 14 вересня атакували Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок удару є загиблі та поранені.