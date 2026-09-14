У столиці працювали ППО. Про це повідомив Віталій Кличко.

Що відомо про вибухи у Києві?

Зауважимо, що в місті о 17:37 пролунала повітряна тривога. Повідомлялося про дронову загрозу. Повітряні сили, зі свого боку, фіксували рух реактивного БпЛА курсом на столицю з півночі.

Від вибухів кияни здригнулися вже близько 17:47. Про роботу ППО повідомили в КМВА. Пізніше, о 17:58 було чутно нові вибухи.

Станом на момент публікації інформації про можливі наслідки ворожого обстрілу немає. Вочевидь, місцева влада зможе повідомити про це згодом.

Зверніть увагу! Дрони атакують Україну майже безперервно. Про те, куди рухаються російські цілі, читайте в хронології 24 Каналу.

Слід також нагадати й про інші атаки на українські міста. Під обстрілом опинився, зокрема, Павлоград. Там унаслідок прильоту спалахнула пожежа. На жаль, одна людина загинула, ще 5 поранені.

Окрім того, російські війська вранці 14 вересня атакували Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок удару є загиблі та поранені.