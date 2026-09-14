Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про обстріл Павлограда?

Про удар Ганжа поінформував близько 2-ї дня. Зазначимо, що Повітряні сили незадовго до цього попереджали про загрозу БпЛА на Дніпропетровщині.

Відомо, що ворожий удар спричинив займання пожежі – загорілися автомобілі. На місце оперативно прибули всі екстрені служби.

На жаль, одна людина загинула внаслідок атаки, ще п'ятеро зазнали поранень. "Постраждалі зараз у лікарні, один – у важкому стані. Медики надають допомогу", – написав керівник ОВА.

Зверніть увагу! Атака на Україну триває майже безперервно. Про рух безпілотників можна дізнатися за посиланням.

Якими були наслідки удару по ТЦ у Павлограді?

Росіяни 10 вересня завдали удару по місту вдень, близько 16:25. За даними місцевої влади, внаслідок атаки загорілася будівля. У мережі повідомляли, що "Шахед" влучив у районі ТЦ "Гулівер". Згодом очільник МВС Іван Вигівський підтвердив, що удар припав на ТРЦ у центрі Павлограда.

Унаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, ще щонайменше 67 отримали поранення. Серед постраждалих – 8 дітей. Також відомо про поранення бойової медикині 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis Олени Риж. Військовослужбовиця отримала опіки по всьому тілу.