Як повідомила військовослужбовиця у своєму Instagram, ураження вона зазнала після останнього вибуху під час ворожій атаки. Наразі поранена перебуває під наглядом лікарів.

Що відомо про Олену Риж?

Олена Риж долучилася до лав Збройних сил України добровольцем у грудні 2022 року. Раніше захисниця виконувала бойові завдання у складі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" та спецпідрозділу Головного управління розвідки "Артан".

Наразі військовослужбовиця обіймає посаду старшої бойової медикині у 412 окремій бригаді безпілотних систем Nemesis. На своїй сторінці вона показала, чим завершилася для неї атаки на Павлоград – тіло Олени вкрите опіками.

Водночас парамедикиня розповіла, що це вже її шостий день народження. Зокрема у вересні 2023 року РПГ прилетів по місцю, де вона сиділа.

Які наслідки обстрілу Павлограда?

За даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації, увечері російські БпЛА знищили магазини, торговельні павільйони та автомобілі у середмісті. Частина вулиці фактично зруйнована, близько 90% пошкоджених об'єктів є комерційними.

Як вже повідомлялося, унаслідок цієї російської атаки на Павлоград 10 вересня загинули п'ятеро людей. Ще 67 мешканців дістали поранення, серед них – вісім дітей.

На ранок 11 вересня повідомлялося, що після орожого удару 19 постраждалих залишаються в лікарнях. Шестеро з них, зокрема 14-річний хлопець, перебувають у важкому стані. Інші госпіталізовані мають стан середньої тяжкості. Серед них – підлітки віком 13 та 15 років. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.