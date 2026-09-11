Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.
Що відомо про стан постраждалих?
Після російської атаки на середмістя Павлограда Дніпропетровської області 19 поранених досі перебувають у лікарнях. Шестеро постраждалих, серед яких 14-річний хлопець, перебувають у важкому стані.
Решта госпіталізованих – у стані середньої тяжкості, серед них також є підлітки 13 та 15 років.
Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Медики продовжують стежити за їхнім станом та надавати необхідне лікування.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Зверніть увагу! Атака на Україну триває майже безперервно. Про рух безпілотників можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, російські війська 10 вересня атакували Павлоград Дніпропетровської області безпілотниками. Удар стався близько 16:25 у районі середмістя, поблизу торгівельного центру.
Внаслідок атаки загорілися автомобілі, торгівельні павільйони та магазини, а частина вулиці зазнала значних руйнувань. За останніми повідомленнями, загинули п'ятеро людей.
Ще 67 людей отримали поранення та були госпіталізовані, серед них є діти. Під час ліквідації наслідків атаки також постраждали двоє рятувальників.
Правоохоронці документують наслідки російського удару та розслідують його як воєнний злочин.