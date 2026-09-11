Как сообщила военнослужащая в своем инстаграме, она получила ранение после последнего взрыва во время вражеской атаки. В настоящее время раненая находится под наблюдением врачей.

Что известно об Елене Рыж?

Елена Рыж вступила в ряды Вооруженных сил Украины в качестве добровольца в декабре 2022 года. Ранее она выполняла боевые задачи в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" и спецподразделения Главного управления разведки "Артан".

Сейчас военнослужащая занимает должность старшей боевой медики в 412-й отдельной бригаде беспилотных систем Nemesis. На своей странице она показала, почему для нее закончилась атака на Павлоград – тело Елены покрыто ожогами.

В то же время парамедик рассказала, что это уже ее шестой день рождения. В частности, в сентябре 2023 года РПГ попала в место, где она сидела.

Каковы последствия обстрела Павлограда?

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации, вечером российские БПЛА уничтожили магазины, торговые павильоны и автомобили в центре города. Часть улицы фактически разрушена, около 90% поврежденных объектов являются коммерческими.

Как уже сообщалось, в результате этой российской атаки на Павлоград 10 сентября погибли пять человек. Еще 67 жителей получили ранения, среди них – восемь детей.

Утром 11 сентября сообщалось, что после ракетного удара 19 пострадавших остаются в больницах. Шестеро из них, в том числе 14-летний подросток, находятся в тяжелом состоянии. Остальные госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести. Среди них – подростки в возрасте 13 и 15 лет. Все раненые получают необходимую медицинскую помощь.