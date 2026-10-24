В Киеве прогремели взрывы

Киев оказался под атакой реактивных дронов.

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Какие последствия ударов по Киеву?

В 14:42 для столицы объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили, что на город направляются реактивные беспилотники.

Около 15:00 в Киеве раздались взрывы.

В 15:04 военные сообщили о новых скоростных дронах, летевших на столицу с севера.

В 15:12 мониторы уточнили, что 5 реактивных БПЛА двигаются на Киев и его окрестности.

Пока официальной информации о пострадавших или разрушениях нет.

Кроме Киева под атакой находится и область.

Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО– заявили в ОВА.

Напомним, утром Россия уже била по Киеву. Тогда под ударом оказался Оболонский район. В результате попадания разрушен одноэтажный частный жилой дом. Еще два человека пострадали.

Заметим, что оккупанты продолжают делать ставку на террор столицы.

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22 октября россияне нанесли массированный ракетный удар по городу. Это произошло сразу после переговоров Владимира Путина со спецпредставителем Трампа Виткоффом о мире в Украине.

Владимир Зеленский предупредил, что ударов баллистикой станет больше. Ведь агрессор знает, что Украине не хватает перехватчиков для Patriot, поэтому воспользуется этим, чтобы усилить атаки на Киев.