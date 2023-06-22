Взрыв, который произошел в результате утечки газа, полностью уничтожил 4 квартиры в доме на улице Малышко. Еще шесть квартир на 6, 7 и 8 этажах дома в Днепровском районе Киева пострадали из-за взрыва.

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Пол отвис от основного каркаса дома

Однако существует риск того, что количество поврежденных квартир увеличится. Работники ГСЧС рассказали, что верхние квартиры 16-этажки начали обрушиваться.

Поэтому спасательные работы приостановили, ведь стена может упасть на спасателей. На кадрах видно, как отвис пол от основного каркаса дома. Поэтому есть угроза обрушения.

Верхняя стена начала обваливаться: смотрите видео

Сотрудники ГСЧС пытаются понять, есть ли возможность дальше проводить спасательные работы и будет ли это безопасно для самих спасателей.

Согласно официальной информации ГСЧС, в результате взрыва погибли два человека. Также травмированы 5 человек, спасены – 18 жителей дома.

В то же время разбор завалов продолжается, поэтому неизвестно, есть ли кто-то под ними. В ГСЧС сообщили, что в 08:10 пожар в многоэтажке ликвидирован на площади 250 квадратных метров.

В КГВА сообщили, что в 09:30 спасатели получили информацию, что в доме, вероятно, могут еще остаться жильцы. В 10:00 была эвакуирована женщина. Ей оказывается первая медицинская помощь.

Что говорят очевидцы