Вибух, який стався унаслідок витоку газу, вщент знищив 4 квартири в будинку на вулиці Малишка. Ще шість квартир на 6, 7 та 8 поверхах будинку в Дніпровському районі Києва постраждали через вибух.
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Підлога відвисла від основного каркаса будинку
Однак існує ризик, що кількість пошкоджених квартир збільшиться. Працівники ДСНС розповіли, що верхні квартири 16-поверхівки почали обвалюватися.
Через це рятувальні роботи призупинили, адже стіна може впасти на рятувальників. На кадрах видно, як відвисла підлога від основного каркаса будинку. Тому є загроза обвалу.
Верхня стіна почала обвалюватися: дивіться відео
Працівники ДСНС Намагаються зрозуміти, чи є можливість далі проводити рятувальні роботи та чи буде це безпечно для самих рятувальників.
Відповідно до офіційно інформації ДСНС, внаслідок вибуху загинуло двоє осіб. Також травмовано 5 людей, врятовано – 18 мешканців будинку.
Водночас розбір завалів триває, тому не відомо, чи є хтось під ними. У ДСНС повідомили, що о 08:10 пожежу у багатоповерхівці ліквідовано на площі 250 метрів квадратних.
У КМВА повідомили, що о 09:30 рятувальники отримали інформацію, що в будинку ймовірно можуть ще залишитися мешканці. О 10:00 було евакуйовано жінку. Їй надається перша медична допомога.
Що кажуть очевидці
- Очевидці розповіли, що вибух у Дніпровському районі столиці пролунав близько 03:30. Люди, які мали змогу, почали рятуватися, вибігаючи на вулицю.
- Спершу мешканці будинку подумали, що прилетіла ракета. Окрім того, люди відчували вібрацію та сморід газу.
- "Я подумав, що ракета прилетіла. Бахнуло так, думав, що "Кинджал", – розповів очевидець.