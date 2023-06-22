Вибух, який стався унаслідок витоку газу, вщент знищив 4 квартири в будинку на вулиці Малишка. Ще шість квартир на 6, 7 та 8 поверхах будинку в Дніпровському районі Києва постраждали через вибух.

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Підлога відвисла від основного каркаса будинку

Однак існує ризик, що кількість пошкоджених квартир збільшиться. Працівники ДСНС розповіли, що верхні квартири 16-поверхівки почали обвалюватися.

Через це рятувальні роботи призупинили, адже стіна може впасти на рятувальників. На кадрах видно, як відвисла підлога від основного каркаса будинку. Тому є загроза обвалу.

Верхня стіна почала обвалюватися: дивіться відео

Працівники ДСНС Намагаються зрозуміти, чи є можливість далі проводити рятувальні роботи та чи буде це безпечно для самих рятувальників.

Відповідно до офіційно інформації ДСНС, внаслідок вибуху загинуло двоє осіб. Також травмовано 5 людей, врятовано – 18 мешканців будинку.

Водночас розбір завалів триває, тому не відомо, чи є хтось під ними. У ДСНС повідомили, що о 08:10 пожежу у багатоповерхівці ліквідовано на площі 250 метрів квадратних.

У КМВА повідомили, що о 09:30 рятувальники отримали інформацію, що в будинку ймовірно можуть ще залишитися мешканці. О 10:00 було евакуйовано жінку. Їй надається перша медична допомога.

Що кажуть очевидці