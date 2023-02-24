На мероприятии присутствовал президент Украины. Владимир Зеленский произнес речь и почтил память павших бойцов, информирует 24 Канал.
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Президент наградил Героев
К памятным мероприятиям на Софийской площади присоединились также Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк, министр обороны Алексей Резников и другие чиновники.
Глава государства наградил воинов и спасателей, проявивших мужество и героизм, защищая независимость Украины. Также Зеленский вручил награды посмертно родным погибших бойцов.
Семья погибшего Героя направляется на вручение награды / Фото пресс-служба ОП
Сегодня после года решающей войны за независимость Украины – и здесь, на этом великом месте, которое видело Ярослава и Богдана, и Михаила, и многих других, кто сражался за Украину, – я хочу сказать всем вам, кто сражается за Украину и кто живет Украиной... Я хочу сказать: я горжусь вами! Мы все, каждый и каждая, гордимся вами!
– подчеркнул президент.
В Киеве состоялось памятное мероприятие / Фото пресс-служба ОП
"Все моменты нашей величественной истории и пройденного народом пути – в этом почтении, в этой памяти, в этих словах, которыми отвечают и будут отвечать миллионы. Знаю что будут! Потому что Украина сохранена. Свобода сохранена. Герои – сохранили", – сказал президент.
Раненый боец идет получать награду от Зеленского / Фото пресс-служба ОП
Он также сказал, что будущее Украины и украинского народа зависит от тех, кто сознательно встал на военный путь и кого этот путь избрал 14 и 24 февраля.
Президент произносит речь к защитникам / Фото пресс-служба ОП
Зеленский обратился к украинцам: главное
- В годовщину полномасштабного вторжения глава государства обратился к украинскому народу. Зеленский вспомнил, как год назад озвучил два главных заявления: Россия начала полномасштабную войну, но украинцы – сильные и готовые ко всему.
- Лидер страны заметил, что тогда кто-то испытал шок, кто-то не знал, что сказать. Но в то же время все чувствовали, что делать. Украинцы не подняли белое знамя – они начали защищать сине-желтое.
- Он подчеркнул, что главный итог – Украина выстояла и не потерпела поражение. В этом году украинцы сделают все, чтобы победить.