На мероприятии присутствовал президент Украины. Владимир Зеленский произнес речь и почтил память павших бойцов, информирует 24 Канал.

Важно На часах – 4:50: хронология 24 февраля 2022 – каким был самый длинный день в нашей жизни

Президент наградил Героев

К памятным мероприятиям на Софийской площади присоединились также Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк, министр обороны Алексей Резников и другие чиновники.

Глава государства наградил воинов и спасателей, проявивших мужество и героизм, защищая независимость Украины. Также Зеленский вручил награды посмертно родным погибших бойцов.

Семья погибшего Героя направляется на вручение награды / Фото пресс-служба ОП

Сегодня после года решающей войны за независимость Украины – и здесь, на этом великом месте, которое видело Ярослава и Богдана, и Михаила, и многих других, кто сражался за Украину, – я хочу сказать всем вам, кто сражается за Украину и кто живет Украиной... Я хочу сказать: я горжусь вами! Мы все, каждый и каждая, гордимся вами!

– подчеркнул президент.

В Киеве состоялось памятное мероприятие / Фото пресс-служба ОП

"Все моменты нашей величественной истории и пройденного народом пути – в этом почтении, в этой памяти, в этих словах, которыми отвечают и будут отвечать миллионы. Знаю что будут! Потому что Украина сохранена. Свобода сохранена. Герои – сохранили", – сказал президент.

Раненый боец идет получать награду от Зеленского / Фото пресс-служба ОП

Он также сказал, что будущее Украины и украинского народа зависит от тех, кто сознательно встал на военный путь и кого этот путь избрал 14 и 24 февраля.

Президент произносит речь к защитникам / Фото пресс-служба ОП

Зеленский обратился к украинцам: главное