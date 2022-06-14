Церемония прощания прошла в столичном Доме офицеров. Попрощаться с "Рекрутом" пришли родные, друзья, волонтеры и собратья. Фоторепортаж 24 канала – дальше.

Внимание На войне погиб известный военкор Алексей Чубашев

Прощание с Алексеем Чубашевым в Киеве / Фото Валентина Полищук, 24 канал

Военного похоронят на Байковом кладбище.

У Алексея Чубашева осталась жена, дочь и маленький сын, родившийся через месяц после начала войны.

Гибель Алексея Чубашева – это большая потеря

Украинский военный и журналист погиб 10 июня.

Алексей Чубашев был автором программы "Рекрут UA", руководил "Армия FM" и Военным телевидением Украины.

Делал многое для поднятия боевого духа украинских военных. А с первых дней полномасштабной войны ушел на фронт.

Как написала журналистка Яна Холодная , Алексей "жил армией". Военный был сильным духом и в то же время любящим отцом.

Первое военное реалити "РекрутUA". Никогда не забуду, как ты пришел с этой идеей, ты горел ею. Первыми были ССО, затем десант, затем морпехи. Ты многое сделал полезного для армии этими проектами. Ты жил армией, ты профессионально вырос из студии и мог делать много полезных вещей на ТВ, но 24 февраля ты выбрал другой путь,

– написала Яна Холодная в день гибели защитника.

Краткая биография Алексея Чубашева

В 2010 году Алексей Чубашев поступил на военную журналистику в Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2015 году начал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны.

Чубашев был автором и ведущим первого в Украине военного реалити-шоу "Рекрут.UA".

На ютюб-странице проекта 24 канала "Знаем 24" можно просмотреть его программы "Рекрут.UA. SOF", "Рекрут.UA. Морская пехота" и "Рекрут.UA. Десант".

28 февраля 2021 у Чубашева закончился второй офицерский контракт с ВСУ. Он его не продолжал и был уволен в запас. Вернулся на фронт уже с начала полномасштабной войны.

Обратите внимание! С начала полномасштабной войны в Украине погибли 32 медийщика . Кто-то из них боролся с захватчиками в рядах ВСУ, кого-то похитили и замучили кафиры, а кто-то погиб в результате вражеских обстрелов.

На войне погиб известный военный корреспондент Алексей Чубашев: смотрите видео