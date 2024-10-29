Об этом предупредили в Киевской областной военной администрации. Оставайтесь в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчит работу Воздушных сил.

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В Киевской области работает ПВО

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,

– написали в ОВА.

Представители военной администрации призвали украинцев находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также позаботиться о собственной безопасности.

"Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – добавили там.

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Заметим, что воздушную тревогу в Киевской области объявили в 00:17. Причиной стало именно приближение российских БпЛА к границам региона. В то же время угроза продвигается дальше на запад и юг от Киевщины – сирены раздаются в Житомирской и Черкасской областях.