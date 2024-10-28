The Washington Post пишет, что контроль над стратегическими лесными полосами может иметь решающее значение для победы или поражения в бою.

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"Линия деревьев – это жизнь", – цитирует издание военного 15-й бригады Национальной гвардии – Александра.

В материале говорится, что лучшие лесополосы имеют возвышенность. Вершины холмов обеспечивают более сильный радиосигнал для беспилотников и помогают пехотинцам сбивать врагов внизу.

Украинские военные рассказали, что лесные полосы стали одним из самых ценных элементов рельефа. Украинским воинам приходится регулярно сражаться за эти позиции с российскими оккупантами. В то же время, это и преимущество и недостаток, ведь враг тоже использует их таким образом.

Высадка деревьев – решение времен СССР

Лесополосы являются деревьями, которые были посажены десятилетия назад по всей восточной и южной Украине. Они призваны укрепить прилегающие поля и помочь уменьшить эрозию почвы от ветра,

– говорится в статье.



Лесополосы помогают защитникам вести войну против врага / Фото The Washington Post

При этом, как рассказала директор Института биомедицинских технологий Университета "Украина" Валентина Мовчан, активно высаживать ряды деревьев начали еще при правлении Иосифа Сталина.

Поэтому, похоже, что это один из немногих положительных последствий из тех ужасных времен.