Атака на Киев
Российские войска терроризируют города Украины. Во время дроновой тревоги под ударом оказался Киев.
Там прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал.
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Что известно об атаке на Киев?
В 11.34 для столицы объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждали о реактивном БПЛА над городом.
Взрывы были слышны около 11:44. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. Уже в 11.51 дали отбой воздушной тревоги.
Впоследствии Кличко уточнил, что в Подольском районе произошло попадание в трехэтажное офисное здание. На место выехали экстренные службы.
Позже стало известно, что там вспыхнула мансарда. К тому же произошло возгорание кровли в Деснянском районе.
Прогнозы
Заметим, что угроза для разных регионов Украины сохраняется почти круглые сутки. Призываем вас помнить о собственной безопасности, а отслеживать движение ударных дронов вы можете в хронологии 24 канала.
18 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру на юге Одесской области. В результате обстрелов часть Болградского и Белгород-Днестровского районов осталась без электроснабжения.
В тот же день российская армия обстреляла рынок в Златополе Харьковщины. В результате атаки ранения получили 12 человек.
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