Там прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Киев?

В 11.34 для столицы объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждали о реактивном БПЛА над городом.

Взрывы были слышны около 11:44. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. Уже в 11.51 дали отбой воздушной тревоги.

Впоследствии Кличко уточнил, что в Подольском районе произошло попадание в трехэтажное офисное здание. На место выехали экстренные службы.

Позже стало известно, что там вспыхнула мансарда. К тому же произошло возгорание кровли в Деснянском районе.

Заметим, что угроза для разных регионов Украины сохраняется почти круглые сутки. Призываем вас помнить о собственной безопасности, а отслеживать движение ударных дронов вы можете в хронологии 24 канала.

18 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру на юге Одесской области. В результате обстрелов часть Болградского и Белгород-Днестровского районов осталась без электроснабжения.

В тот же день российская армия обстреляла рынок в Златополе Харьковщины. В результате атаки ранения получили 12 человек.