Там прогриміли вибухи. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Київ?

Об 11:34 для столиці оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про реактивний БпЛА над містом.

Вибухи було чутно близько 11:44. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО. Уже об 11:51 дали відбій повітряної тривоги.

Згодом Кличко уточнив, що в Подільському районі сталося влучання у триповерхову офісну будівлю. На місце виїхали екстрені служби. Пізніше стало відомо, що там спалахнула мансарда.

До того ж, сталося загоряння покрівлі в Деснянському районі.

Зауважимо, що загроза для різних регіонів України зберігається майже цілодобово. Закликаємо вас пам'ятати про власну безпеку, а відстежувати рух ударних дронів ви можете в хронології 24 Каналу.

18 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру на півдні Одещини. Внаслідок обстрілів частина Болградського та Білгород-Дністровського районів залишилася без електропостачання.

Того ж дня російська армія обстріляла ринок у Златополі на Харківщині. Внаслідок атаки поранення дістали 12 людей.