Какова была стоимость таких "услуг"

Преступную группу нейтрализовали сотрудники Службы безопасности Украины в результате следственно-оперативных действий.

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Злоумышленники предлагали своим клиентам поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе. Для серийного изготовления подделок участники схемы использовали типографский цех аффилированной коммерческой структуры.

– рассказали в СБУ.

Пакет фальшивых документов стоил от 800 до 2000 долларов. Все зависело от сроков выполнения "заказа".

Следователи установили, что такую схему организовали два жителя столицы. Чтобы искать клиентов, они создали специализированную интернет-платформу, где предлагали "услуги". Деньги получали на собственные банковские карты, а подделки отправляли заказчикам по почте.

Двоим злоумышленникам уже сообщили о подозрении.



Организаторы схемы задержали работники СБУ



Доказательства противоправной деятельности

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В Киеве задержали торговцев оружием

Накануне СБУ разоблачила незаконных торговцев оружием в Киеве. У злоумышленников изъяли 15 единиц огнестрельного автоматического оружия и более 6 тысяч патронов к нему. Задержанные хранили все оружие в своих домах. Кстати, чтобы замаскироваться, они выдавали себя за правоохранителей.

Во время обысков у злоумышленников также были обнаружены поддельные бланки разрешений на право ношения оружия.

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