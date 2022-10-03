Соответствующую информацию сообщил выпускной редактор сайта Новая украинская школа Олег Твердь. Он опубликовал скриншоты переписки с директором школы.

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В Киеве автошкола отказалась обслуживать людей на украинском

Записался на курсы по вождению в "Автошколе МАГ". Оказывается, у них преподавание только на русском. На то, что я не хочу учиться вождению на русском, директор Ирина ответила хамством: "Успішного навчання на мове",

– рассказал медийщик.

В переписке, которую он обнародовал, женщина написала: "Мой язык не мешал мне с первых дней войны остаться волонтерить и помогать. А не рвать з*д и топить за язык, убежав на запад. А у вас, конечно, есть выбор. Успішного навчання на мове".



Киевская автошкола отказалась учить людей на украинском / Скриншот Олега Твердя

Впоследствии он добавил, что ему позвонила по телефону Ирина, которая является директором филиала школы на Печерске.

"Извинилась за свои слова. Также ко мне написала менеджер другого филиала школы, извинилась за свою коллегу и предложила учиться у нее – писала на украинском", – написал Твердь.

Он также добавил, что не знает, директор ли Ирина, ведь так она написала сама. Журналист объяснил, что она связалась с ним в вайбере после того, как оставил заявку на сайте школы.

Ирина Мущинская отказалась комментировать инцидент

Журналисты "Украинской правды. Жизнь" позвонили по телефону Ирине Мущинской, которая переписывалась со своим потенциальным клиентом.

Во-первых, я не буду давать комментарии по телефону, во-вторых, это не совсем правда,

– сказала Ирина.

Она также отклонила предложение представить свою версию ситуации со словами "я не хочу обсуждать это".

Твердь подал жалобу на сайте Уполномоченного по защите государственного языка

Жалобу о нарушении прав потребителя оставил на сайте Уполномоченного по защите государственного языка,

– сообщил Твердь.

Также он спросил, где в Киеве возле Печерска можно пойти на курсы по вождению на украинском.

Стоит вспомнить, что 16 июля 2022 вступили в силу новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По словам Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, теперь можно накладывать штрафы за нарушение языкового законодательства.

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