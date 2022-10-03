Відповідну інформацію повідомив випусковий редактор сайту Нова українська школа Олег Твердь. Він опублікував скриншоти листування з директоркою філіалу школи.

Читайте також У Києві спалахнув мовний скандал: автошкола відмовилася обслуговувати клієнта українською

У Києві автошкола відмовилась обслуговувати людей українською

Записався на курси з водіння в "Автошколі МАГ". Виявляється, у них викладання тільки російською. На те, що я не хочу вчитися водінню російською, директорка Ірина відповіла хамством: "Успішного навчання на мове",

– розповів медійник.

У листуванні, яке він оприлюднив, жінка написала: "Моя мова не заважала мені з перших днів війни залишитися волонтерити й допомагати. А не дерти з*д і топити за мову, втікши на захід. А у вас, звісно, є вибір. Успішного навчання на мове".



Київська автошкола відмовилась навчати людей українською / Скриншот Олега Твердя

Згодом він додав, що йому зателефонувала Ірина, яка є директоркою філіалу школи на Печерську.

"Перепросила за свої слова. Також до мене написала менеджерка іншого філіалу школи, перепросила за свою колегу і запропонувала навчатись у неї – писала українською", – написав Твердь.

Він також додав, що не знає, чи Ірина директорка, адже так вона написала сама. Журналіст пояснив, що вона зв'язалась з ним у вайбері після того, як залишив заявку на сайті школи.

Ірина Мущинська відмовилась коментувати інцидент

Журналісти "Української правди. Життя" зателефонували Ірині Мущинській, яка листувалась зі своїм потенційним клієнтом.

По-перше, я не буду давати коментарів телефоном, по-друге, це не зовсім правда,

– сказала Ірина.

Вона також відхилила пропозицію представити свою версію ситуації зі словами "я не хочу це обговорювати".

Твердь подав скаргу на сайті і Уповноваженого із захисту державної мови

Скаргу про порушення прав споживача залишив на сайті Уповноваженого із захисту державної мови,

– повідомив Твердь.

Також він запитав, де в Києві біля Печерська можна піти на курси з водіння українською.

Варто пригадати, що 16 липня 2022 року набирали чинності нові норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За словами Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, з цього часу можна накладати штрафи за порушення мовного законодавства.

Дивіться також – нові норми "закону про мову" з 16 липня: відео