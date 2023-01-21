К примеру, в субботу, 21 января, в СБУ сообщили об очередных таких мероприятиях в Деснянском районе Киева. Проходят они, в частности, в Лесном жилом массиве и на близлежащих территориях.
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Где и что проверяют
Работает СБУ не одна, а во взаимодействии с Национальной полицией, Военной службой правопорядка в ВСУ и Национальной гвардией. В рамках безопасностных мероприятий возможны:
- ограничение прохода и проезда по улицам Деснянского района,
- проверка документов и обзор автомобилей,
- осмотр территории и помещений общего использования для выявления запрещенных предметов.
СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа,
– отметили в Службе безопасности.
Также правоохранители подчеркнули, что в своей деятельности придерживаются принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.
Правоохранители проводят контрдиверсионные мероприятия в Киеве / фото Служба безопасности Украины
Обнаруженные предатели Украины: последние новости
- Недавно в Киевской области правоохранителям удалось разоблачить и задержать агента ФСБ, который передавал оккупантам информацию о военных объектах. Также он передавал агрессору координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий
- В конце января российские агенты были разоблачены и в Днепре. СБУ удалось обнаружить 7 предателей, корректировавших ракетные удары россиян по городу. В частности, передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры.
- В целом, с начала полномасштабной войны правоохранители в Украине обнаружили сотни шпионов и российских агентов. На начало 2023 года Служба безопасности Украины расследует более 1,5 тысячи уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа.