Наприклад, у суботу, 21 січня, в СБУ повідомили про чергові такі заходи у Деснянському районі Києва. Проходять вони, зокрема, у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях.
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Де та що перевіряють
Працює СБУ не сама, а у взаємодії з Національною поліцією, Військовою службою правопорядку у ЗСУ та Національною гвардією. У межах безпекових заходів можливі:
- обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району,
- перевірка документів та огляд автомобілів,
- огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.
СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години,
– наголосили в Службі безпеки.
Також правоохоронці підкреслили, що у своїй діяльності дотримуються принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.
Правоохоронці проводять контрдиверсійні заходи у Києві / фото Служба безпеки України
Виявлені зрадники України: останні новини
- Нещодавно на Київщині правоохоронцям вдалося викрити та затримати агента ФСБ, який передавав окупантам інформацію про військові об'єкти. Також він передавав агресору координати місцевих об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.
- Наприкінці січня російських агентів викрили й у Дніпрі. СБУ вдалося виявити 7 зрадників, які корегували ракетні удари росіян по місту. Зокрема, передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури.
- Загалом з початку повномасштабної війни правоохоронці в Україні виявили сотні шпигунів та російських агентів. Станом на початок 2023 року Служба безпеки України розслідує понад 1,5 тисячі кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства.