На видео можно увидеть, что автомобиль сгорел дотла. Пока остается неизвестной причина возгорания, передает 24 Канал.

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Что известно об автомобиле, который загорелся

Во вторник, 4 марта, в центре Киева загорелось легковое авто. Инцидент случился на перекрестке улиц Павла Скоропадского и Саксаганского.

В Киеве загорелось авто: смотрите видео

Сейчас детали возгорания автомобиля остаются неизвестны. Это должны установить правоохранители. Однако, судя по видео, авто ремонту не подлежит.

Добавим, что по информации из социальных сетей, на место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые уже потушили пожар.

К слову, ранее в Киеве на мосту Патона, соединяющем Печерский и Днепровский районы столицы, загорелся троллейбус. Пожар оперативно потушили, к счастью, обошлось без пострадавших. В "Киевпастранс" сообщили, что троллейбус был исправен и прежде чем выйти на маршрут прошел необходимые регламентные работы.