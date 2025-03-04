На відео можна побачити, що автомобіль згорів вщент. Наразі залишається невідомою причина займання, передає 24 Канал.

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Що відомо про автомобіль, який загорівся

У вівторок, 4 березня, в центрі Києва загорілося легкове авто. Інцидент трапився на перехресті вулиць Павла Скоропадського і Саксаганського.

У Києві загорілося авто: дивіться відео

Наразі деталі загоряння автомобіля залишаються невідомі. Це мають встановити правоохоронці. Однак, судячи з відео, авто ремонту не підлягає.

Додамо, що за інформацією з соціальних мереж, на місце події оперативно прибули рятувальники, які вже загасили пожежу.

До слова, раніше в Києві на мосту Патона, що з’єднує Печерський і Дніпровський райони столиці, спалахнув тролейбус. Пожежу оперативно загасили, на щастя, минулося без постраждалих. У "Київпастранс" повідомили, що тролейбус був справний і перш ніж вийти на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи.