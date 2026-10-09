Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Какие последствия?
Воздушная тревога в Киеве была объявлена с 16:55. Жителей города предупредили об угрозе атаки дронов.
Воздушные силы неоднократно сообщали о вражеских беспилотниках на Киевщине, однако некоторые достались самой столице. В частности, один из реактивных БПЛА летел через Киев курсом на Козин, уточнили военные.
Около 19:19 жители столицы могли слышать взрывы.
В столице работают силы ПВО. Находитесь в безопасных местах!
– призвал Кличко.
В настоящее время местные власти не информировали о возможных последствиях атаки.
В конце концов в 19:30 раздался отбой тревоги. Она длилась более 2,5 часа.
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Реактивные дроны врага также нацелились на западные области. В частности, взрыв прогремел в Ивано-Франковске.
Напомним, в результате российской атаки на Ровенщину пострадали семь человек из многодетной семьи. Среди них – подросток в тяжелом состоянии. Жилой дом семьи получил значительные повреждения.