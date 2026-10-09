Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Які наслідки?
Повітряна тривога у Києві була оголошена ще з 16:55. Жителів міста попередили про загрозу дронової атаки.
Повітряні сили неодноразово повідомляли про ворожі безпілотники на Київщині, однак деякі дістались самої столиці. Зокрема, один з реактивних БпЛА летів через Київ курсом на Козин, уточнили військові.
Близько 19:19 жителі столиці могли чути вибухи.
У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!
– закликав Кличко.
Наразі місцева влада не інформувала про можливі наслідки атаки.
Зрештою о 19:30 пролунав відбій тривоги. Вона тривала понад 2,5 години.
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Реактивні дрони ворога також націлились на західні області. Зокрема, вибух пролунав в Івано-Франківську.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Рівненщину постраждали семеро людей із багатодітної родини. Серед них – підліток у важкому стані. Житловий будинок родини зазнав значних пошкоджень.