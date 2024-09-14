Город пытались атаковать вражеские беспилотники. 24 Канал призывает киевлян не выходить из укрытий гражданской защиты и сохранять информационную тишину.

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Что известно о взрывах в Киеве

Воздушная тревога в Киеве прозвучала в 01:38. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении столицы.

Внимание! Киев – угроза применения ударных БпЛА!

– писали военные.

О взрывах стало известно в 01:51. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

"В Киеве раздаются взрывы", – писали журналисты.

Громкие звуки в городе также подтвердил и городской голова Виталий Кличко. Он отметил, что в Киеве работают силы ПВО, а также призвал граждан оставаться в укрытиях.

В 02:21 мэр Киева рассказал, что в Оболонском районе столицы обломки БПЛА упали на территорию коммунального предприятия. Пожаров нет. Экстренные службы направляются на место.

О работе ПВО также писали и в области. В Киевской ОВА отметили, что в воздушном пространстве зафиксировано БПЛА, поэтому силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– писали в ОВА.

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