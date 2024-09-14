Угроза была связана с российскими беспилотниками типа “Шахед”. 24 Канал призывает одесситов оставаться в укрытиях гражданской защиты.

К теме Россияне запустили "Шахеды", в море носители "Калибров": где сейчас звучит тревога

Что известно о взрывах в Одессе

Тревога в Одесской области прозвучала в 00:57. Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" из Черного моря в направлении региона.

Внимание! Винницкая, Одесская область – угроза применения ударных БпЛА,

– писали военные.

Впоследствии Воздушные силы писали, что группа БПЛА находится в районе Одессы. Взрывы в городе прогремели в 01:30.

"В Одессе слышны взрывы", – написали корреспонденты Суспильного.

После этого глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района находиться в укрытиях, ведь враг атакует ударными беспилотниками.

Повторные взрывы в Одессе прогремели в 01:34. Громкие звуки также слышали в 01:41, 01:43 и 01:45. Воздушные силы сообщили, что в Одессе и Черноморске идет работа ПВО по "Шахедам".

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.