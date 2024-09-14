Загроза була пов'язана з російськими безпілотниками типу "Шахед". 24 Канал закликає одеситів лишатися в укриттях цивільного захисту.
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Що відомо про вибухи в Одесі
Тривога в Одеській області пролунала о 00:57. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" з Чорного моря у напрямку регіону.
Увага! Вінницька, Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА,
– писали військові.
Згодом Повітряні сили писали, що група БпЛА перебуває в районі Одеси. Вибухи у місті пролунали о 01:30.
"В Одесі чутно вибухи", – написали кореспонденти Суспільного.
Після цього очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та району перебувати в укриттях, адже ворог атакує ударними безпілотниками.
Повторні вибухи в Одесі пролунали о 01:34. Гучні звуки також чули о 01:41, 01:43 та 01:45. Повітряні сили повідомили, що в Одесі та Чорноморську йде робота ППО по "Шахедах".
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