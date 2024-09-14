Місто намагалися атакувати ворожі безпілотники. 24 Канал закликає киян не виходити з укриттів цивільного захисту та зберігати інформаційну тишу.
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Що відомо про вибухи у Києві
Повітряна тривога у Києві пролунала о 01:38. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку столиці.
Увага! Київ – загроза застосування ударних БпЛА!
– писали військові.
Про вибухи стало відомо о 01:51. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
"У Києві лунають вибухи", – писали журналісти.
Гучні звуки у місті також підтвердив і міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що у Києві працюють сили ППО, а також закликав громадян залишатися в укриттях.
О 02:21 мер Києва розповів, що в Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства. Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце.
Про роботу ППО також писали й на Київщині. У Київській ОВА зазначили, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА, тому сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– писали в ОВА.
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