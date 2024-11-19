В Киеве слышали взрывы

Около 3:00 19 ноября в Киеве слышали звуки взрывов. Вероятно, они раздавались за пределами города.

Об этом сообщает 24 Канал. Еще с вечера Киевскую область атакуют дроны-камикадзе, запущенные с территории России.

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В области работали силы ПВО

После полуночи Киевская ОГА предупредила жителей области об опасности из-за дронов-камикадзе. Власти отметили, что нужно находиться в укрытиях. По вражеским целям в регионе работали силы ПВО.

Ситуация повторилась около 3:00, тогда "Шахеды" тоже сбивали украинские защитники.

Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения,

– отметили в ОВА.

Отметим, что десятки дронов враг запустил по Украине еще с вечера 18 ноября. Под удар уже попало Запорожье. Город атаковали с десяток вражеских целей, которые оставили без света 10 тысяч абонентов.



Террор "Шахеды" устроили в Глухове на Сумщинеі. Там дрон попал в жилую многоэтажку. По информации СМИ, вероятно, погибли мать и ребенок. Официальных подтверждений пока нет.