Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
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Что известно о взрывах в Киеве
Тревогу в украинской столице объявили в 22:30. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города.
Внимание! Киев – угроза применения ударных БПЛА! Во время тревоги находитесь в укрытиях, возможна работа ПВО,
– написали военные.
О взрывах в столице стало известно в 22:49. Виталий Кличко написал, что работают защитники нашего неба.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях!" – отметил мэр.