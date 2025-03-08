Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

К теме В Киеве и ряде областей – тревога: враг атакует "Шахедами"

Что известно о взрывах в Киеве

Тревогу в украинской столице объявили в 22:30. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города.

Внимание! Киев – угроза применения ударных БПЛА! Во время тревоги находитесь в укрытиях, возможна работа ПВО,

– написали военные.

О взрывах в столице стало известно в 22:49. Виталий Кличко написал, что работают защитники нашего неба.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях!" – отметил мэр.