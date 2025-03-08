Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
До теми У Києві та низці областей – тривога: ворог атакує "Шахедами"
Що відомо про вибухи у Києві
Тривогу в українській столиці оголосили о 22:30. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста.
Увага! Київ – загроза застосування ударних БпЛА! Під час тривоги перебувайте в укриттях, можлива робота ППО,
– написали військові.
Про вибухи у столиці стало відомо о 22:49. Віталій Кличко написав, що працюють захисники нашого неба.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" – зазначив мер.