Инцидент произошел на проспекте Красной Калины. В пресс-службе полиции 24 Канала подтвердили горение четырех автомобилей, однако отметили, что сейчас правоохранители еще выясняют все подробности.

Смотрите также Хотели вытащить друг друга: на Черниговщине 3 человека погибли, упав в канализационную шахту

Что известно об инциденте

Ночью в Деснянском районе на проспекте Красной Калины загорелись 4 машины. В полиции сообщили, что сейчас на месте происшествия работает полиция. Впоследствии правоохранительные органы предоставят более подробную информацию.

Тем временем телеканал Киев пишет, что одна из машин якобы принадлежала военным.

Четыре авто полностью сгорели. Также известно, что огонь повредил транспорт, который был припаркован рядом – у него расплавило капоты, шины и повредило окна.

Стоит отметить, что в последнее время в Украине участились поджоги автомобилей военнослужащих. Когда виновников находят, оказывается, что за ними стоят российские спецслужбы.