Інцидент трапився на проспекті Червоної Калини. У пресслужбі поліції 24 Каналу підтвердили горіння чотирьох автомобілів, однак зауважили, що наразі правоохоронці ще з'ясовують всі подробиці.

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Що відомо про інцидент

Вночі у Деснянському районі на проспекті Червоної Калини зайнялись 4 автівки. У поліції повідомили, що наразі на місці події працює поліція. Згодом правоохоронні органи нададуть детальнішу інформацію.

Тим часом телеканал Київ пише, що одна з машин нібито належала військовим.

Чотири авто повністю згоріли. Також відомо, що вогонь пошкодив транспорт, який був припаркований поруч – у нього розплавило капоти, шини та пошкодило вікна.

Варто зазначити, що останнім часом в Україні почастішали підпали автівок військовослужбовців. Коли винуватців знаходять, виявляється, що за ними стоять російські спецслужби.